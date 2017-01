Il figlio di Paolo Maldini, Christian (ex Milan) lascia Malta e torna a giocare in Italia alla Pro Sesto (Serie D) del presidente Gabriele Albertini, fratello di Demetrio. Il difensore arriva a titolo definitivo con un contratto fino a giugno dopo essersi svincolato dalla Reggiana, che in estate lo aveva girato in prestito ai maltesi dello Hamrum Spartans.