O @robinho kariyeri başarılarla dolu. Şimdi Sivas'ta ve kırmızı-beyazlı forma için mücadele edecek. Brezilyalı dünya yıldızına formamız çok yakıştı. #DemirGrupSivasspor @SivassporKulubu #Robinho pic.twitter.com/jLMndlydgs