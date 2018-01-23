Ex Milan, UFFICIALE: Robinho in Turchia
Il Sivasspor ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante brasiliano Robinho (33 anni ex Santos, Real Madrid, Manchester City, Milan e Atletico Mineiro) che ha firmato un contratto fino a giugno 2019 col club turco.
O @robinho kariyeri başarılarla dolu. Şimdi Sivas'ta ve kırmızı-beyazlı forma için mücadele edecek. Brezilyalı dünya yıldızına formamız çok yakıştı. #DemirGrupSivasspor @SivassporKulubu #Robinho pic.twitter.com/jLMndlydgs— Sivasspor (@SivassporKulubu) 23 gennaio 2018
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