Pietro Paolo Virdis, ex attaccante del Milan, parla dei rossoneri ai microfoni di Sky. L'obiettivo è puntato su Carlos Bacca: "Bacca è un grande finalizzatore che mi piaceva molto perché si buttava in tutti gli spazi e in area di rigore non sbagliava mai, al momento, però, lo vedo un po’ inconcludente, come se non fosse sicuro della situazione che sta vivendo, sembra quasi che abbia il piede in due scarpe, che debba ancora decidere se andare via o rimanere".