L'agente di Manolo Gabbiadini, Silvio Pagliari, è intervenuto ai microfoni di gianlucadimarzio.com ai margini di un evento all'Hotel Memorandum di Milano, parlando proprio del suo assistito: "Manolo in Inghilterra si trova davvero bene, il suo impatto è stato devastante: quando un ragazzo si ambienta così alla grande deve solo continuare per la sua strada. Per questo è impossibile prevedere il futuro. Per il recupero dell'infortunio manca poco, massimo una settimana. Ora non so se si sta sentendo o meno con qualche ex compagno del Napoli, adesso sto per andare a trovarlo: sicuramente pensa solo a rimettersi, anche perché si è fermato nel mezzo del suo periodo migliore, in concomitanza con la Nazionale. Mercato? Oggi il calcio è fatto di giocatori giovani e forti che vengono buttati dentro, è cambiata la filosofia. È una fortuna anche per me, che sui giovani ho sempre creduto molto. Il giro di panchine dalla Roma? Dipende da Spalletti, se rimarrà o meno. Per il mercato aspettiamo anche il Milan, ma stanno girando tanti soldi: sara un'estate caldissima".