Si allunga di giorno in giorno la lista di pretendenti per Yusuf Yazici, centrocampista classe 1997 in forza al Trabzonspor. Secondo quanto riportato nelle scorse ore dai colleghi turchi di Fanatik, in pole per il centrocampista 20enne ci sono Manchester United e Liverpool, che hanno messo da tempo gli occhi sul talento turco e presto potrebbero passare all’attacco. In estate il Trabzonspor aveva respinto l’offensiva del Milan, che aveva messo sul piatto circa 10 milioni di euro per il giovane. Proposta, allora, prontamente rifiutata dal club della Mezzaluna che aveva deciso di trattenere il giocatore almeno fino alla prossima estate, su espressa volontà del tecnico Ersun Yanal. Ma le recenti sirene inglesi potrebbero far cambiare idea al Trabzonspor in vista della sessione di gennaio.