Bikir Bjarnason ha rilasciato un'intervista al Messaggero e ha parlato del Pescara e della Sampdoria, sue ex squadre: ''Sfida tra Pescara e Samp? Che peccato non poterla vedere allo stadio o in tv. Io sarò impegnato in campionato, ma appena avrò finito andrò a vedere com'è andata. E comunque, inutile che ve lo dica: io spero di cuore che vinca il Pescara. Il mio presente? L'Inghilterra è un posto meraviglioso per giocare e vivere il calcio. Sono molto contento della mia scelta, dice. Il Pescara? Peccato sia ultimo, credo che per la salvezza ci vorrebbe un miracolo. Dispiaciuto per come stia andando la stagione e per mister Oddo. Pescara è sempre nel cuore. Tornare? Non ora. In futuro vedremo''.