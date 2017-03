Agli albori dell'avventura del Lanciano della famiglia Maio, ci fu Eusebio Di Francesco ad allenare. A Radio Blu l'ex presidentessa Valentina Maio ha parlato così della candidatura del tecnico del Sassuolo alla panchina viola: "E' una persona molto equilibrata, sempre impeccabile nelle sue dichiarazioni anche dopo gli esoneri che lo hanno segnato sicuramente e aiutato a maturare. Se lo consiglio alla Fiorentina? Da ex dirigente non darei consigli, andrei contro all'allenatore attuale. Credo che il presidente della Fiorentina abbia le qualità per valutare. Pronto al salto di qualità a Firenze? Credo che abbia le qualità per stare in qualunque tipo di ambiente, che si chiami Fiorentina, Inter, Milan o Sassuolo".