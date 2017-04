Alla settima partita è arrivata la prima gioia di Bojan Krkic con la maglia del Mainz, e non in una sfida qualunque: contro il Bayern Monaco, la capolista, lo spagnolo ha trovato la sua prima rete in Bundesliga e stabilito così un record. E' il primo spagnolo ad aver segnato in tutti e quattro i grandi campionati europei: nella Liga con il Barcellona, in Serie A con Roma e Milan, in Premier con lo Stoke City e ora in Bundesliga con il Mainz. E non sono molti ad aver completato questa impresa: con Bojan ci sono Gica Popescu, Raducioiu, Womé, l'ex Inter Martins e gli ex rossoneri Tomasson e Boateng.