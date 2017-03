Radja Nainggolan è uno dei leader della Roma e, a suon di prestazioni convincenti, si è ripreso il Belgio, dal quale era mancato dopo l'Europeo. Rudi Garcia lo ha voluto in giallorosso e ne parla a Le Derniere Heure: "È sempre stato un giocatore esemplare in campo, un vero guerriero. Tecnicamente è molto forte e ha qualità fisiche eccezionali. Ha anche visione di gioco e ha affinato le sue qualità, anche se aveva già raggiunto traguardi importanti con me. L'aver scelto la Roma, che è un grande club, è stato determinante nella sua crescita, anche se forse è arrivato un po' tardi nel calcio che conta. Ricordo che ne parlai con Sabatini all'epoca: Perchè a 25 anni non è ancora esploso', ci chiedevamo. Poi abbiamo puntato su di lui e abbiamo fatto bene".



"È diventato un giocatore più decisivo. Naturalmente ha sempre avuto, anche quando era con me, quella capacità di entrare in area di rigore o nelle vicinanze perché ha un grande talento tale che può segnare da molte posizioni diverse. E dal punto di vista realizzativo ha avuto un grande miglioramento, diventando uno dei giocatori più forti della Roma".