A Roma non ha lasciato un grande ricordo, eppure Thomas Vermaelen è stato dichiarato incedibile dal Barcellona la scorsa estate, come raccontato dallo stesso difensore dal ritiro del Belgio: "Il club mi ha detto che non potevo andarmene, nonostante avessi diverse offerte. Per me ora non è una situazione facile, perché non sto trovando spazio".