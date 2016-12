Martin Palermo ne sbagliò 3 nella stessa gara. Bruno Fornaroli ci va vicino. L'ex attaccante della Sampdoria, nel suo continuo peregrinare per i campi da calcio, ora è finito in Australia e veste la maglia del Melbourne City, spalla d'attacco della leggenda autraliana Tim Cahill. Nel pareggio per 3 pari contro il Perth Glory, l'ex numero 9 blucerchiato fa sì due gol, ma sbaglia altrettanti rigori, uno al 39' e l'altro al 95'. Ah, e meno male che quando si è presentato sul dischetto al 61' ha segnato, bucando il portiere Reddy. Fornaroli quasi come Palermo!