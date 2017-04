Pedro Obiang, ex centrocampista della Sampdoria, parla ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: "Un ritorno in Italia? Molto probabile ci torni, ma non so quando: tornerei prima di tutto qua, ma non si sa mai. Certo che vorrei tornare, tutti ci vogliono tornare ma per la strada ci sono tante squadre, bisognerà aspettare un pochino. Fiorentina? Ci sono state semplici chiacchiere, ma il West Ham non voleva cedermi e io volevo rimanere ancora lì".