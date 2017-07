Oggi finalmente compi 18 anni.. Sei diventato un uomo, anche se per me lo sei già da tempo.. Ho scelto questa foto perché purtroppo già da piccoli abbiamo vissuto lontani.. Ma ricordo ogni volta che tornavo a casa eri il primo ad aspettarmi e volevi sempre riaccompagnarmi in stazione con papà per salutarmi, anche se partivo mattina presto.. Abbiamo fatto quasi lo stesso percorso.. Solo che tu in quella porta ti sei fermato.. E sono davvero orgoglioso di questo.. Ti auguro davvero il meglio.. Perché sei una persona ed un fratello speciale.. Buon compleanno cucciolo.. Un post condiviso da Antonio Donnarumma (@antodonnarumma90) in data: 24 Feb 2017 alle ore 23:52 PST

"Soffia forte ed esprimi un desiderio". E tu, con tutta la forza che avevi in corpo, chiudendo persino gli occhi per spegnere la candelina sulla torta di compleanno, lo facevi. E lo continui a fare, oggi come allora, nonostante il passare degli anni. Probabilmente la forza è minore, ma il desiderio è maggiore. E a volte, i desideri, si realizzano. Chiedere ad, 27 anni oggi, che è dal 2011 che ne ha uno in particolare:Una carriera con la valigia in mano, tra la Milano rossonera,. E ora, il ritorno, tanto desiderato: merito di, il fratellino, l'astro nascente del calcio italiano, l'erede designato di, pronto a firmare il rinnovo con ile ad avere al suo fianco il fratello maggiore. Che per lui è sempre stato un idolo, tanto da scegliere la maglia rossonera proprio grazie alla presenza di Antonio. E le lacrime il giorno dei 18 di Donnarumma jr, nella sala del camino di, di fronte agli auguri del suo fratellone sono lì a testimoniare un legame unico...- Doppio regalo per i suoi 27 anni, perché non solo tornerà in rossonero ma guadagnerà un milione di euro a stagione, rendendolo il terzo portiere più pagato della Serie A . Allenato nell'ultima parte di stagione da Dimitrios, ex terzo portiere rossonero, nel 2008 venne selezionato da Antonio Rocca, vice di Casiraghi nell'Italia Under 21, per degli stage dedicati solamente ai portieri, quando sembrava che la scuola italiana fosse in crisi. All'epoca 18enne, si allenò consotto gli occhi attenti di Angelo, che lo definì "Una bestia".@AngeTaglieri88