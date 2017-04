La morte di Ugo Ehiogu ha sconvolto la vigilia della prima delle due semifinali di FA Cup che, alle 18.15, vedrà il Chelsea affrontare il Tottenham a Wembley. Una sfida importantissima non solo per la storica coppa inglese, ma anche per il campionato dove gli Spurs di Pochettino hanno recuperato sei punti e riaperto la lotta per il titolo nelle ultime due gare passando da -10 a -4 in virtù dei due ko dei Blues di Conte contro Crystal Palace e Manchester United.



Le formazioni ufficiali:

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Ake; Moses, Kante, Matic, Alonso; Willian, Batshuayi, Pedro.

Tottenham: Lloris, Trippier, Dier, Alderweireld, Vertonghen, Wanyama, Dembele, Son, Eriksen, Dele, Kane.