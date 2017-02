Arsenal-Sutton è una delle gare più attese del weekend inglese, non tanto per l'importanza, quanto più per la singolarità: un club di quinta fascia che sfida l'Arsenal negli ottavi di FA Cup. La dirigenza dei Gunners, per premiare l'impresa compiuta dai prossimi avversari, aveva deciso di devolvere l'intera somma derivante dai biglietti del settore ospite e quella ricavata dai diritti TV al Sutton: circa 160 mila sterline. Una regola della FA però nega questo tipo di operazione, e addirittura minaccia l'Arsenal con due provvedimenti: multa ed esclusione dalla competizione. Una buona azione, un aiuto che rimarrà dunque solo un'idea. Il Sutton non riceverà mai il suo premio, e si dovrà "accontentare" di ospitare l'Arsenal per un Monday Night.