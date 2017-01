Proseguono i sedicesimi di finale di FA Cup e il sabato di coppa si apre subito con una sorpresa: il Liverpool perde ancora, dopo essere stato eliminato in EFL cade in casa contro il Wolverhampton e saluta la competizione. Alle 16 tocca poi a Chelsea, Manchester City e Tottenham, chiude la giornata alle 18.30 Southampton-Arsenal.



h. 13.30



Liverpool-Wolverhampton 1-2

1' Stearman (W), 41' Weimann (W), 86' Origi (L).



h. 16.00



Blackburn-Blackpool 2-0

9' Gallagher (Bb), 22' Bennett (Bb)



Burnley-Bristol City 2-0

45' Vokes (Bu), 68' Defour (Bu)



Chelsea-Brentford 3-0

14' Willian (C), 21' Pedro (C), 69' Ivanovic (C)



Crystal Palace-Manchester City 0-2

43' Sterling (M), 72' Sane (M)



Lincoln City-Brighton 2-1

24' Towell (B), 57' Power (L), 62' aut. Tomori (L)



Middlesbrough-Accrington 1-0

69' Downing (M)



Oxford United-Newcastle 1-0

46' Hemmings (O)



Rochdale-Huddersfield 0-2

42' Quaner (H), 67' Brown (H)



Tottenham-Wycombe 2-2

24' e rigore al 36' Hayes (W), 60' Son (T), 64' rigore Janssen (T)



h. 18.30



Southampton-Arsenal