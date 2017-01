Tra Premier ed Europa League il Manchester United ha brillantemente superato le difficoltà di inizio stagione: 13 risultati utili per i Red Devils e sette vittorie consecutive. La serie può andare avanti nel match di domani in Fa Cup: nel terzo turno la squadra di Mourinho affronta il Reading, formazione che gioca in Championship, la Serie B inglese. Netto il giudizio dei bookmaker che danno lo United come favoritissimo a 1,23: sulla valutazione dei quotisti 888sport.it pesano la differenza di categoria e la lista dei precedenti. In 19 sfide solo una vittoria del Reading contro lo United, datata addirittura 1927. Un altro clamoroso successo pagherebbe 13,00, a 6,50 invece il pareggio.