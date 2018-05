Intervenuto a Rai Sport prima di Juventus-Milan, il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini ha parlato di un possibile futuro in federazione di Ambrosini e Pirlo, che hanno incontrato il sub-commissario Costacurta: "E' stato un incontro per valutare che in futuro possa esserci una collaborazione: c'è la disponibilità, ci fa molto piacere perché il futuro è di chi ha fatto grandi cose in campo. Mancini ct? Nessuna novità, farà la sua ultima partita il 14 a Mosca poi tornerà in Italia: vedremo che succederà, nulla di definitivo. Abete? Merita massimo rispetto, è una valutazione che hanno fatto le componenti. La rispettiamo, vediamo come va".