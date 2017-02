Federico Fazio si è preso la Roma, ormai non ci sono più dubbi; il gol e la prestazione contro la Fiorentina sono stati solo gli ultimi tasselli di una stagione da incorniciare del difensore argentino. Accolto in estate dall'ironia dei tifosi, che sui social si erano scatenati ironizzando sul suo cognome condiviso con Fabio, il noto conduttore televisivo, l'ex Siviglia ha saputo rispondere sul campo a tutti suoi detrattori e si è guadagnato il rispetto della sua gente giocando da leader.



IL COMANDANTE DELLA DIFESA - Fazio, che sarà riscattato in estate per circa 3 milioni di euro dal Tottenham, aveva iniziato la stagione a fari spenti, partendo dietro a Juan Jesus e Vermaelen, presentato come il grande acquisto per la difesa e rivelatosi, poi, il vero flop della stagione della Roma. Il difensore argentino partita dopo partita ha iniziato a ritagliarsi spazi sempre più importanti grazie alla grande solidità in copertura e all'abilità nel far ripartire l'azione. Fazio, però, ha fatto della grande tranquillità la sua dote migliore, una tranquillità che è in grado di trasmettere anche ai compagni, da vero leader. E oggi l'argentino è diventato il perno centrale della difesa a 3 varata da Spalletti, oltre che un punto di riferimento per tutti i compagni all'interno dello spogliatoio.



E LA LITTIZZETTO? - La Roma, ormai, non può più fare a meno di Fazio e lo stesso Spalletti ha voluto elogiare Fazio, ritornando sull'ironia che aveva accompagnato il suo sbarco in Italia la passata estate: ''Non solo tranquillità e calma, Fazio ha qualità e personalità, di lui ne avevamo già parlato in passato. Anche con le spalle girate si sa disimpegnare quando viene attaccato dall'uomo. Lui... il socio della Littizzetto...''. Ora nessuno parla più di Fabio, ma tutti continuano a elogiare Federico: il Fazio venuto dall'estero che ha sconfitto i pregiudizi con le prestazioni sul campo.