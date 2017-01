Cesc Fabregas non è contento al Chelsea. Conte lo impiega meno di quanto lo spagnolo vorrebbe e in generale non gli dà l'impressione di ritenerlo importante. A gennaio, comunque, non si muoverà. Discorso diverso per giugno, quando ci sarà più spazio per trattare e allora Juve, Inter e Milan potrebbero rientrare in corsa. Prezzo? Intorno ai 20 milioni di euro. Non un'operazione low cost, ma lo spagnolo ha dimostrato, anche in questa stagione, di poter ancora dire la sua in contesti molto importanti.