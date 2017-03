Il centrocampista del Chelsea Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match interno dei Blues contro il Crystal Palace. L’ex Barcellona non è tra i titolari fissi di Conte ma, scrivono in Inghilterra, il rapporto tra i due è molto solido. "Il lavoro di Conte ha pagato in termini di risultati - ha dichiarato Fabregas - è un grande uomo di calcio avendo giocato per tantissimi anni alla Juventus. E' un grande allenatore. Sa esattamente come tirare fuori il meglio da ognuno di noi. Ad inizio stagione pensavamo che i suoi metodi fossero un po’ troppo duri e drastici ma il suo lavoro sta portando risultati."