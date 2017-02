Cesc Fabregas non è di certo un giocatore abituato a stare in panchina. Proprio per questo, lo spagnolo si è sfogato ai microfoni di Movistar +, spiegando come il ruolo che gli sta assegnando Conte in questa stagione al Chelsea da non protagonista gli rappresenti una novità non troppo piacevole. Quel che è certo è che se il centrocampista ex Arsenal non riuscisse ad avere lo spazio che desidera neanche nella seconda parte di campionato potrebbe chiedere la cessione alla società. Per questo motivo, la Juventus avrebbe un motivo in più per provarci: il centrocampista dei blues rappresenterebbe l'identikit ideale per rinforzare la cabina di regia dei bianconeri.