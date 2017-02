La voce Rai Fabrizio Failla ha parlato della cosa all'Europa League a laziopress.it: "Ci sono realtà emergenti come l’Atalanta che stanno viaggiando sulle ali dell’entusiasmo, credo che il Milan libero dalle Coppe possa avere sicuramente l’ambizione di ritornare almeno in Europa League, credo invece meno nella Fiorentina accartocciata sui suoi problemi difensivi e sui problemi di un allenatore che di fatto è un separato in casa. La società viola però sta mettendo in mostra giovani, come Bernardeschi e Chiesa, ma l’epilogo sembra quello di una cessione a suon di milioni in futuro".