Radamel Falcao ha parlato delle offerte che ha ricevuto dalla Cina e della sua voglia di vincere con la maglia del Monaco: ''Non è stato facile rifiutare ma ho detto tre volte no. E penso non sia stato facile nemmeno per il club rifiutare così tanti soldi. Ma voglio dimostrare di essere tornato al 100% e vincere qui col Monaco. Non ho dimenticato come si gioca a calcio, ma ho bisogno di continuità. Non ho mai avuto paura di non tornare ai miei livelli, ho faticato molto, ho lavorato tanto e ora ne raccolgo i frutti. Il mio obiettivo è fare del mio meglio al Monaco, l’Inghilterra è il passato, non cerco rivincite''.