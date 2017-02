Paulo Roberto Falcao ha presentato a Trigoria il docufilm "Chiedi chi era Falcao", che sarà trasmesso da Roma Tv giovedì 23 febbraio alle ore 22.00. Queste le sue dichiarazioni. "L’amore non si definisce, quello che sempre mi colpisce è vedere un ragazzo di 20 anni che mi vede e si emoziona. Un conto è chi mi ha visto giocare e vedere vincere lo scudetto, ma veder emozionato un ragazzo che non era nemmeno nato quando giocavo è qualcosa di inspiegabile, che però mi rende felice. Questa società ha fatto tanti passi avanti, ora abbiamo una società vera. All’epoca ci allenavamo al Tre Fontane, il risultato si costruiva dentro il campo. Ora si può iniziare a costruire anche fuori. Ora c’è una Roma che non pensa solo al presente ma anche al futuro. La Juve di allora era fortissima e lo è anche quella attuale. La vittoria di quegli anni è stata straordinaria: avevano metà Nazionale italiana, erano una squadra forte ma abbiamo fatto un’impresa. Non si potrà mai dire che quella Juve non era forte. Sono felice che la Roma sia a questo punto, bisogna pensare in grande. E bisogna anche che ci sia un nuovo stadio, così la Roma sarebbe ancora più grande. Non voglio entrare nelle polemiche, sarebbe poco serio parlare di qualcosa che non conosco nei dettagli, ma è importante avere uno stadio di proprietà. Sarebbe la ciliegina sulla torta. Totti-Spalletti? Difficile farsi un’idea da fuori ma proverò a rispondere. Totti meritava un pallone d’oro, Spalletti sta facendo benissimo. Sono due persone intelligenti, non è una cosa comune. Ma il rapporto mi pare buono, l’importante è che si rispettino. E mi auguro che Totti giochi fino a 50 anni. Quando successe quella questione a febbraio l'avevo invitato a giocare con lo Sport Recife. Avevo la 10 pronta per lui, ma poi ha rinnovato".