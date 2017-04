Una delle rivelazioni di questa stagione è Diego Falcinelli, bomber del Crotone. Dopo le ottime prestazioni, unitamente ai gol (11 fino ad ora) è normale che molte squadre se lo contenderanno quest'estate.



Il classe 1991 si trova in Calabria in prestito secco dal Sassuolo, con il quale ha un contratto valido fino al 2020. Non è detto però che resti con i neroverdi viste le offerte che arriveranno alla dirigenza. Tra i club interessati ci sono anche Torino e Napoli, con i granata in vantaggio.