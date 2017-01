Diego Falcinelli, l'uomo del momento in casa Crotone, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro e dei suoi obiettivi: ''Sono vincolato sino al 2020, e vorrei essere partecipe del progetto Sassuolo. Di Francesco mi stima; devo, però, sentire la fiducia della società. Per questo, ho preferito andare a giocare con più continuità. Berardi merita di approdare in una big. Anche Pellegrini, che era mio compagno di camera, diventerà un giocatore di straordinario livello. Io mi godo il Crotone, dove mi fanno sentire importante, dalla famiglia Vrenna al d.s. Ursino, dal tecnico Nicola ai tifosi. Io, la mia compagna Angela e Dea, la nostra figlia di 2 anni, abbiamo scoperto un ambiente ideale. L’Empoli se ne è accorto: è una lotta a 4, per un solo posto. Se il club resterà in A, basterà creare il centro sportivo di proprietà, per trasformare Crotone in un altro... Sassuolo. Io e il mio procuratore, Bastianelli, abbiamo fissato alcuni bonus. Quanto ai gol, ho raggiunto un primo step, a quota 7 reti; ce ne sono altri due, a 10 e a 15. Ed è previsto un bonus anche in caso di convocazione in Nazionale. Il c.t. mi ha solo spronato a impegnarmi sempre di più e poi ha parlato con Nicola. Sono ambizioso e alla mia età è giusto sognare. Devo pensare a segnare, però mi applico tanto nella fase difensiva, come piace anche a Ventura. Mi fa coraggio il cammino di Belotti, esploso dopo tanta gavetta''.