17 gol Andrea Belotti, 10 Iago Falque, 6 Adem Ljajic: in totale 33 gol in tre. Nessuno in Italia può vantare un attacco più prolifico di quello del Torino e neanche nel resto d'Europa i vari top club hanno un tridente che segna più di quello granata. L'unica eccezione è rappresentata dal Barcellona che l'attacco delle meraviglie composto da Messi (17 reti), Suarez (18) e Neymar (6) ha finora realizzato nella Liga la bellezza di 41 gol.

Come riporta Tuttosport, c'è un'altra squadra che con le sue tre punte ha realizzato 33 marcature: l'Arsenal. La squadra londinese può infatti contare sui 17 gol di Sanchez, gli 8 di Walcott e gli 8 di Giroud.