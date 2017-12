Il principio è semplice: bisogna indovinare a quali squadre verranno trasferiti i calciatori. Noi ve ne forniamo inizialmente una lista di 50, tra i quali ne potrete sceglierne 10 e indicare le società che - a vostro avviso - li ingaggeranno durante il mercato invernale. Ovviamente, però, non tutti i trasferimenti azzeccati hanno lo stesso valore, perché ce ne sono alcuni più probabili e altri meno. Perciò, abbiamo assegnato a ogni trasferimento un valore, una quota, un coefficiente: più è alto, più il trasferimento è improbabile e più punti conquistate se questo affare va in porto. Non solo: il coefficiente varia in base alle notizie di mercato che arrivano e che, ovviamente, potete seguire su Calciomercato.com. A parità di punti, vince chi ha giocato prima in ordine di tempo.- Ecco i primi 50 calciatori in gioco:C'è una CLASSIFICA FINALE, che eleggerà il suo campione il 1° febbraio premiando la singola schedina che ha fatto più punti (non la somma dei punti fatti in più schedine diverse). E non finisce qui, infatti ci saranno anche delle CLASSIFICHE PARZIALI e quindi ogni utente può giocare 5 schedine: la prima dalle ore 00:00 di sabato 30 dicembre 2017 alle ore 13:00 di domenica 7 gennaio 2018; la seconda dalle ore 00:00 di lunedì 8 gennaio alle ore 13:00 di domenica 14 gennaio; la terza dalle ore 00:00 di lunedì 15 gennaio alle ore 13:00 di domenica 21 gennaio; la quarta dalle ore 00:00 di lunedì 22 gennaio alle ore 13:00 di domenica 28 gennaio 2018; la quinta dalle ore 00:00 di lunedì 29 gennaio alle 23:00 di mercoledì 31 gennaio. TUTTE LE VOLTE CI POTRA' ESSERE UN VINCITORE!- In palio ci sono 8*: dal valore diper il primo classificato, diper il secondo classificato e diper il terzo classificato nella classifica finale; diper i potenziali vincitori delle cinque classifiche parziali.I punti vengono assegnati quando il trasferimento del calciatore in questione viene ufficializzato dal club che lo ingaggia o da quello che lo cede. Chi gioca sulla permanenza dei calciatori nelle squadre di cui già fanno parte (es. Donnarumma al Milan), potrà fare punti con loro solo nell'ultima classifica parziale e in quella finale perché la certezza che non si trasferiscano in un altro club ci sarà solo alla chiusura del mercato invernale (31 gennaio).*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal è un gioco nuovo e appassionante, che vi farà vivere da vicino, anzi da dentro, tutte le trattative e tutto il calciomercato. Raccogliete la sfida: non costa niente, può regalarvi dei premi e, soprattutto, vi farà divertire da pazzi.