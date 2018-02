, il gioco più emozionante e divertente del web. Ora è il momento di tirare le somme e applaudire i vincitori.- In cima all'ultima classifica parziale c'ècon 65 punti: Batshuayi al Borussia Dortmund (10), Carrasco all'Atletico Madrid (5), Correa al Siviglia (5), Caprari alla Sampdoria (5), Han al Cagliari (10), Deulofeu al Watford (10), Ramires in Cina (5) e Orsolini al Bologna (15). Stesso punteggio per alvarez1, battuto grazie alla regola che premia chi ha giocato per primo. Ad adrienrabiot andrà un. Così come agli altri vincitori delle precedenti settimane:- In testa alla classifica generale, tra le oltre 9 mila schedine giocate, c'ècon 70: per lui un. Secondo posto con 67 punti per, che si aggiudica un. Sul terzo gradino del podio c'ècon 65 punti: ilandrà a lui perché ha giocato prima degli altri che hanno ottenuto lo stesso punteggio (Pasquale Planta, gordonspqr, adrienrabiot e alvarez1).La redazione di Calciomercato.com fa i complimenti ai vincitori e a tutti gli altri partecipanti, dandovi appuntamento a giugno con una nuova edizione del* Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal ** Gli elenchi dei i vincitori e delle classifiche saranno sottoposti a verbalizzazione, verifica e controllo alla presenza di un notaio.