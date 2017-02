Con la chiusura ufficiale della campagna trasferimenti invernale in Italia, alle ore 23 del 31 gennaio è terminata anche la seconda edizione del nostro gioco FANTACALCIOMERCATO.



PREMI PER SEI - Tra i 1202 partecipanti che hanno giocato un totale di 4273 schedine, fante76 ha ottenuto più punti di tutti (75) e vince il primo premio: un buono acquisto dal valore di 500 euro. Grazie ai trasferimenti giocati alla vigilia di Natale di Pavoletti al Napoli (2), Pinilla al Genoa (10), Iturbe al Torino (10), Felipe Melo al Palmeiras (20) e Jesé al Las Palmas (30) oltre alla permanenza di James Rodriguez al Real Madrid (3).



PODIO - Secondo posto e buono acquisto da 250 euro per Manub, che ha totalizzato 69 punti giocando a Santo Stefano sui trasferimenti di Tevez in Cina (3), Iturbe al Torino (10)

Zaza al Valencia (5) e Jesé al Las Palmas (30) oltre alle permanenze di Badelj alla Fiorentina (5), Bacca al Milan (5), Fabregas al Chelsea (3), Gomez (3) e Kessie (5) all'Atalanta.

Terzo gradino del podio e buono acquisto da 100 euro per Linus87, a quota 67 punti con una schedina giocata a Natale su Witsel in Cina (20), Rincon alla Juventus (20), Pavolett al Napoli (2), Felipe Melo al Palmeiras (20) e Luiz Adriano allo Spartak Mosca (5).



4X4 - Linus87 si aggiudica un altro premio dal valore di 100 euro per aver vinto la prima classifica parziale. Stessa sorte per i vincitori delle altre 3 classifiche parziali: Marco Principe nella seconda fase, Ruud83 nella terza fase, LucaInter nella quarta ed ultima fase. Con 57 punti frutto dei trasferimenti di Gabbiadini al Southampton (15), Miangue al Cagliari (10) e Pedro Pereira al Benfica (5) oltre alle permanenze di Banega all'Inter (2), Lindelof al Benfica (5), Ricardo Rodriguez al Wolfsburg (5), Kolasinac allo Schalke (5), Paloschi all'Atalanta (5) e Bentancur al Boca Juniors (5).



ARRIVEDERCI E GRAZIE! - La redazione di Calciomercato.com si complimenta con i vincitori, ringrazia tutti i partecipanti e vi dà appuntamento a giugno per la prossima edizione del gioco FANTACALCIOMERCATO.