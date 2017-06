Il principio è semplice: bisogna indovinare a quali squadre verranno trasferiti i calciatori. Noi ve ne forniamo inizialmente una lista di 50, tra i quali ne potrete sceglierne 10 e indicare le società che - a vostro avviso - li ingaggeranno durante il mercato estivo. Ovviamente, però, non tutti i trasferimenti azzeccati hanno lo stesso valore, perché ce ne sono alcuni più probabili e altri meno. Perciò, abbiamo assegnato a ogni trasferimento un valore, una quota, un coefficiente: più è alto, più il trasferimento è improbabile e più punti conquistate se questo affare va in porto. Non solo: il coefficiente varia in base alle notizie di mercato che arrivano e che, ovviamente, potete seguire su Calciomercato.com.- Ecco i primi 50 calciatori in gioco:Balotelli,Salah,Sirigu,Questa settimana si sono aggiuntiKarsdorp,- Sono 4 i trasferimenti già ufficiali:dalla Roma al Liverpool,al Nizza,dal PSG al Torino edal Feyenoord alla Roma. Per giocare c'è tempo fino alle 13 di domenica: il consiglio è di puntare alla classifica generale, non su chi può cambiare maglia in queste ultime ore.- Poi ci sarà una pausa tecnica di 11 ore e dalla mezzanotte tra domenica e lunedì sarà possibile giocare un'altra schedina anche su questi nuovi 10 calciatori:(Juventus),(Real Madrid),(Manchester United),(Lione),(Fiorentina),(PSG),(Bordeaux),(Milan),(Inter) e(Galatasaray).e quindi ogni utente può giocare 11 schedine: la prima dalle ore 00.00 di giovedì 15 giugno alle ore 13.00 di domenica 25 giugno; la seconda dalle ore 00.00 di lunedì 26 giugno alle ore 13.00 di domenica 2 luglio; la terza dalle ore 00.00 di lunedì 3 luglio alle 13.00 di domenica 9 luglio; la quarta dalle ore 00.00 di lunedì 10 luglio alle 13.00 di domenica 16 luglio; la quinta dalle ore 00.00 di lunedì 17 luglio alle 13.00 di domenica 23 luglio; la sesta dalle ore 00.00 di lunedì 24 luglio alle 13.00 di domenica 30 luglio; la settima dalle ore 00.00 di lunedì 31 luglio alle 13.00 di domenica 6 agosto; l'ottava dalle ore 00.00 di lunedì 7 agosto alle 13.00 di domenica 13 luglio; la nona dalle ore 00.00 di lunedì 14 agosto alle 13.00 di domenica 20 agosto; la decima dalle ore 00.00 di lunedì 21 agosto alle 13.00 di domenica 27 agosto; l'undicesima dalle ore 00.00 di lunedì 28 agosto alle 23.00 di giovedì 31 agosto.- In palio ci sono delleDecathlon: dal valore diperché la certezza che non si trasferiscano in un altro club ci sarà solo alla chiusura del mercato estivo (31 agosto).è un gioco nuovo e appassionante, che vi farà vivere da vicino, anzi da dentro, tutte le trattative e tutto il calciomercato. Raccogliete la sfida: non costa niente, può regalarvi dei premi e, soprattutto, vi farà divertire da pazzi.