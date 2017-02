Vi ha battuti tutti, portandosi a casa il primo premio della seconda edizione del Fantacalciomercato. Lui è Massimiliano Fantino, qui conosciuto come Fante76, e l'abbiamo intervistato per voi:



Ciao Massimiliano, complimenti! Hai vinto grazie a giocate mica male: Pavoletti al Napoli (2), Pinilla al Genoa (10), Iturbe al Torino (10), Felipe Melo al Palmeiras (20) e Jesé al Las Palmas (30) oltre alla permanenza di James Rodriguez al Real Madrid (3). Come hai fatto? Solo fortuna? Quanto studio c'è stato, dietro?

Certamente un po' di fortuna c'é, ma non credo possa esistere un gioco senza la componente fortuna... per il resto un pó di "studio" c'é stato. Leggendo i giornali, guardando i TG sportivi, ma soprattutto tenendo d'occhio calciomercato.com non è stato così difficile arrivare preparato la Fanta Calciomercato. Ho cercato di fare delle giocate un po' più azzardate (Felipe Melo al Palmeiras non era tanto un azzardo quanto una speranza!) ma, allo stesso tempo, di mettere qualche punto in cassaforte con affari ormai scontati come Pavoletti al Napoli. L'esperienza dell'edizione estiva mi ha aiutato a conoscere il gioco e a mettere a punto una strategia. Anche nei "fantagiochi", alla fine, l'esperienza è importante.



Come spenderai il tuo premio da 500 euro?

Non ho ancora pensato a come spendere questi 500 euro... vedrò i negozi convenzionati nel cuneese e deciderò !



Da quanto segui calciomercato.com?

Seguo il sito, conosciuto navigando in rete, da qualche anno anche su Twitter. Do uno sguardo quasi tutti i giorni, anche più volte al giorno durante il mercato. Lo seguo principalmente per le notizie che sono presentate in modo chiaro e sintetico.



Squadra del cuore?

Sono orgogliosamente interista. Da buon interista non sono monogamo però, tifo anche per l'avversario del Milan e per quello della Juventus. Quando c'é Milan - Juventus spengo la tv.



Se tu fossi stato l'uomo mercato dell'Inter, cosa avresti fatto a gennaio? Chi avresti comprato? Chi avresti venduto?

A gennaio non credo si possa fare molto. Quello dell'Inter è stato un buon mercato soprattutto in uscita. Vendere Ranocchia, Jovetic e Melo in una sola sessione è davvero tanta roba. Avrei venduto ancora Biabiany e, a questo punto con una plus, anche Banega. Gagliardini è un grande acquisto ed è finalmente un colpo italiano. Avrei cercato ancora un esterno, magari Darmian. Ma va bene così i colpi con Suning arriveranno di sicuro in estate e credo saranno importanti e italiani.



Qual è il tuo giudizio sulla community di CM, e su VivoPerLei?

Il mio giudizio su calciomercato.com e sulla community é sicuramente positivo. Le notizie sono chiare e, come detto, ben presentate anche in modo sintetico con la possibilità di un rapido approfondimento se lo si desidera. La grafica è buona e così il sito si lascia leggere bene. I commenti sono abbastanza equilibrati e non faziosi come accade talvolta nei blog o nelle community.