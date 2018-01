La Lazio ha chiuso Caceres e, nello stesso tempo, probabilmente ha chiuso il mercato. Tare non vuol bruciarsi colpi a gennaio, quando le botteghe altrui sono troppo care e non c'è reale necessità di intervento. Qualcosa forse si farà, ma a determinate condizioni. Non rimane ferma la dirigenza biancoceleste, e già guarda a giugno. BRAZIL – Dopo il nome di Luan, come riporta il ‘Corriere dello Sport’ Tare ha rivolto l’attenzione su altri due profili interessanti: Gustavo Scarpa, trequartista di 24 anni del Palmeiras, e Paquetà, attaccante appena ventenne del Flamengo. Due profili giovani, per provare a muoversi in maniera importante per il futuro è svecchiare la rosa. Gustavo Scarpa ha già esordito con la nazionale brasiliana e ha il contratto in scadenza nel 2022 mentre Paquetà potrebbe liberarsi per una cifra intorno ai 7-8 milioni.