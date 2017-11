L'esonero è diventato ufficiale ieri, ma che la storia tra Giampiero Ventura e la Nazionale fosse arrivata al capolino si era capito da tempo. Già prima dello 0-0 contro la Svezia di lunedì sera che ha sancito la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale in Russia. Da diversi mesi, almeno dalla sconfitta in Spagna di settembre, qualcosa si era incrinato nel rapporto tra gli azzurri e il commissario tecnico e, a testimonianza di ciò, il Corriere della Sera oggi racconta un retroscena molto chiaro.



'MEGLIO CON BUFFON CT' - Tra la gara di Solna di venerdì scorso e quella di San Siro, infatti, uno dei calciatori convocati dalla Nazionale ha inviato un sms a un compagno di squadra per raccontargli lo spirito che si viveva nell'ambiente: "Faremmo meglio con Gigi (Buffon, ndr) giocatore, capitano, allenatore: adesso siamo una nave senza comandante, in mezzo alla tempesta". E poi un altro messaggio: "Meno male che c'è Gigi. Basterà?". Un segnale chiaro di un rapporto ormai finito e di una storia che non poteva che concludersi in maniera negativa per la Nazionale.