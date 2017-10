L'euforia per la vittoria contro la Juventus regna ancora in casa Lazio. Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, analizza tutti gli aspetti della vittoria sui bianconeri, ai microfoni del canale ufficiale del club biancoceleste, Lazio Style Channel: “I numeri dicono tutto. Se la Lazio non vinceva a Torino da 15 anni, c’era un autentico tabù da sfatare. La Juventus è una squadra forte. Nel post-partita avevo dichiarato che serviva qualcosa di straordinario e così è stato. La nostra autostima è cresciuta con la vittoria in Supercoppa italiana”. Una Juventus costretta ad alcune modifiche, anche di modulo: “Abbiamo costretto i bianconeri a cambiare qualcosa rispetto al confronto dell’agosto scorso: Allegri ha optato per il mediano basso al fine di evitare le nostre giocate tra le linee che sono le migliori della Serie A ma non sempre ci sono riusciti per le qualità dei nostri calciatori”.