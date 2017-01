Eugenio Fascetti, ex allenatore di Bari e Lazio ha parlato in esclusiva a ilbianconero.com a proposito del prossimo match di Serie A tra i biancocelesti a la Juventus.



"Sarà uno scontro difficile per la Juve. La Lazio è una squadra assatanata e ben messa in campo. I bianconeri però reagiscono sempre bene dopo una sconfitta. Secondo me può essere una gara da tripla. Inzaghi sta facendo un gran lavoro. Sì, in estate sembrava non dovesse neppure essere lui l'allenatore, ma adesso è lì dove deve stare e sta lavorando benissimo. Sì, può essere l'avversario giusto. Come detto, può accadere di tutto e i biancocelesti sono molto organizzati".