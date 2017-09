Fassone non ci sta. L'amministratore delegato del Milan ha parlato a Sky Sport del ko contro la Sampdoria, che non è andato giù alla società: "L'autostima non arriva da un giorno all'altro, ma con in risultati, la confidenza ci sarebbe dovuta essere, in campo non si è vista e mi auguro arrivi quanto prima. La Samp non credo sia del nostro livello, Giampaolo è stato bravvissimo, ci ha imbrigliato, gli vanno fatti i complimenti, ma il Milan è più forte della Samp e deve approcciare alla partita in modo diverso. Ci aspettavamo degli ostacoli e ci aspettavamo che i primi sei mesi sarebbero stati più ostici, i giocatori sono nuovi, siamo preparati a questi ostacoli, la seconda parte del cammino in teoria sarà più semplice. Ma oggi non ci è piaciuto l'atteggiamento, non deve avere alibi alle spalle e deve essere cambiato velocemente. Qualche campanello di allerme lo abbiamo avuto, oggi siamo arrabbiati e sono venuto a parlare perché queste sconfitte non deveno essere considerate come routine, il Milan non deve perdere contro avversarie ritenute più deboli di noi".