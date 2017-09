Marco Fassone non ha preso bene la prestazione del Milan a Genova. E la sua strigliata non è stata solo pubblica: "Il Milan è più forte della Sampdoria, la prestazione non può essere questa. Ci aspettiamo tutt'altro, così non esiste", le parole dell'a.d. rossonero rimbombano come un monito e sono state trasferite anche alla squadra, negli spogliatoi, dopo la batosta contro la Sampdoria. Un Fassone innervosito e contrariato, giustamente pretenzioso di uscite migliori per un Milan che ha investito tanto.