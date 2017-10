Intervenuto nel corso del Wired Next17 a Firenze, l'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, ha parlato a tutto tondo dell'attuale momento del club rossonero, soffermandosi soprattutto sugli aspetti economici che riguardano da vicino il calcio italiano.



INTERNAZIONALIZZAZIONE - "La Serie A sta provando ad internazionalizzarsi, nell'ultimo decennio sotto l'aspetto della modernizzazione del nostro sistema siamo andati più lenti rispetto ad altri paesi. Ora il cambio di proprietà di molte realtà, con imprenditori più giovani ci sta aiutando, ma dobbiamo recuperare grandi passi".



I TIFOSI - "Dal punto di vista del Milan i tifosi sono prioritari. Noi abbiamo due proprietà, la prima sono gli investitori, la seconda i tifosi. Per quanto ci riguarda il nostro momento è particolare perchè c'è stato un cambio di proprietà importante, con una vecchia proprietà che arrivava da 31 anni di successi indiscussi. Abbiamo cercato di essere aperti, trasparenti e dialoganti con i tifosi per dare ai tifosi un quadro costante, soprattutto dal punto di vista calcistico, ma anche economico perchè interessa a tanti".



TRATTATIVA - "Abbiamo incontrato la commissione della Uefa a Maggio, 20 giorni dopo l'insediamento, e abbiamo conventuo fosse necessaria una deroga di 6 mesi per presentare i nostri piani e renderli attendibili. A novembre presenteremo i piani dei prossimi anni e cercheremo di mostrare la volontà di aver speso tanto per riportarci in una posizione compettitiva e dal prossimo anno rispettare i paletti. Detto questo, credo che la Uefa debba adeguarsi al calcio di oggi".



NEYMAR - "Se dovessimo scoprire che non fossero messe a bilancio le operazioni Neymar e Mbappè allora si creerebbero delle tensioni importanti. Sono sicuro però che non sarà così perchè ho parlato



DEBITO E UEFA - "Se riusciamo a sottoscrivere il Voluntary Agreement dovrà essere fatto entro dicembre 2017, spero che la Uefa accetti il nostro piano. Il rifinanziamento del debito con Elliot? Vorrei sanarlo entro l'inizio del 2018 e abbiamo già iniziato a trattare con numerosissime banche in giro per il mondo. Credo si possa arrivare ad un accordo migliorativo nei confronti del Milan ed entro Marzo 2018 essere a posto".



LA CHAMPIONS - "Se dovessimo fallire l'accesso alla Champions il Milan non fallirà, anzi abbiamo anche preparato dei piani alternativi per la Uefa in cui non è prevista la Champions. E' un obiettivo importante e dichiarato non lo nego, ma potremo avere certezze forse soltanto a maggio".