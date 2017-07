Un'estate così i tifosi del Milan non se la immaginavano nemmeno nei sogni più belli. Il club rossonero è tornato a recitare un ruolo da protagonista sul calciomercato, con 5 giocatori acquistati da maggio ad oggi per una spesa complessiva di 83 milioni di euro. E non è ancora finita... Andrea Conti dell'Atalanta e il centrocampista classe '94 del Bayer Leverkusen Hakan Calhanoglu sono operazioni in dirittura d'arrivo e per cui è previsto un ulteriore esborso da 50 milioni circa, che porterebbe il conteggio totale oltre i 130. E non è ancora finita...



Che a Casa Milan e dintorni si respiri un'atmosfera particolare è sotto gli occhi di tutti e anche il club rossonero ha deciso di esaltare mediaticamente il lavoro svolto sin qui dal duo Fassone-Mirabelli e i loro viaggi in giro per l'Europa. Ne è nata una simpatica gag sui profili social della società che sta già facendo il giro della rete e che sta ulteriormente alimentando l'entusiasmo dei tifosi del Milan, con quella frase di chiusura "What's next?" (Qual è la prossima?) che lascia presagire altri colpi importanti. Da Kalinic a Biglia, passando per le alternative Badelj e Krychowiak e i possibili nomi a sorpresa. Il tifoso sogna a occhi e aperti e si chiede: "What's next?".





What's next? pic.twitter.com/VI0tOCLvN6 — AC Milan (@acmilan) 1 luglio 2017