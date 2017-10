L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, ha parlato ai microfoni di Premium Sport per presentare la gara che vedrà il Milan affrontare la Juventus parlando però ancora una volta della situazione societaria.



SULLA GARA - "Ci crediamo, speriamo che la vittoria di Verona abbia contribuito a restituire morale e fiducia. Non bisogna caricare più di tanto per giocare queste partite. Vediamo se è stata solo una piccola svolta o una svolta importante”.



LE PAROLE DI BERLUSCONI - “Non so quelle frasi le abbia dette lui, non mi permetto di commentarle in ogni caso. Per fortuna nostra non ci sono problemi finanziari, le cose procedono secondo i nostri piani anzi, grazie ai tifosi che ci stanno dando un sostegno insospettabile all'inizio le previsioni sono anche migliori. C’è ottimismo”.



IN CAMPO SENZA PROBLEMI - “Il Milan, anche l’anno scorso, ha dimostrato di saper separare il campo dalle questioni societarie. Sappiamo far parlare di noi, siamo al centro dell’attenzione. Se si danno opinioni, va bene, ma se ci sono dati non corretti, questa cosa fa arrabbiare”



BIGLIA - “Nelle ultime partite la squadra ha dato segnali di buon gioco. Lucas? E’ un po’ al di sotto, anche lui ha sentito il cambiamento. Può crescere, prenderà in mano la squadra. Secondo noi abbiamo un margine di progresso abbastanza evidente. Tutti sappiamo il loro valore”.



I SASSOLINI NELLA SCARPA DI MONTELLA - "So bene quali sono i sassolini nella scarpa di cui parla Montella. Se li toglierà. Ha un carattere che gli permette di andare avanti con lungimiranza e intelligenza”.