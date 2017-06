L'amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha rilasciato nuove dichiarazioni sul caso Donnarumma al canale tematico rossonero. In particolare, Fassone ha posto l'accento sulle varie ipotesi di mercato che aleggiano attorno al ragazzo, dal Real Madrid alla Juventus passando per il Paris Saint Germain. Quello che il dirigente del club di via Aldo Rossi ha voluto sottolineare è che il Milan non è intenzionato ad accettare qualsiasi tipo di offerta: "Noi non abbiamo bisogno dell’elemosina di qualcuno che ci porta 20 milioni per Donnarumma che vale molto di più. Gigio rimane qui e andrà via l’anno prossimo a zero, se qualcuno lo vuole viene da noi e ci deve fare un’offerta che corrisponde al valore del giocatore".