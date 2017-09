L'ad del Milan Marco Fassone striglia ancora i giocatori dopo il ko contro la Sampdoria: "Oggi non con ci è affatto piaciuto l'atteggiamento della squadra, né a noi né all'allenatore, non è stato un atteggiamento da Milan - ha detto a Premium Sport - Il messaggio che deve passare è che non bisogna assolutamente trovare alibi. Da qui a Natale avremo tutti mini-cicli da sette partite, quindi zero alibi. L'atteggiamento deve essere diverso, dev'essere da Milan. Dobbiamo andare su questi campi e fare la partita noi, non subirla: tante cose che sono certo saranno messe a posto immediatamente. Siamo una squadra giovane, la più giovane del campionato e quindi gli alti e bassi ci possono stare, ma non così ravvicinati. Due sconfitte in sei partite sono più del previsto, va bene che siamo giovani, ma siamo sempre il Milan".