L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, ha parlato a Premium Sport del colpo di mercato Pepe Reina: " L’acquisto di Reina? Non l’abbiamo ancora preso, abbiamo solo informato il Napoli che ci stiamo parlando. Ma se ci fosse questa opportunità non penso che sarebbe una brutta cosa, anche calcolando che Reina arriverebbe a zero. Se penso a un possibile parco portieri dell’anno prossimo composta dai due Donnarumma e da Reina non sarebbe brutto".