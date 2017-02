Guardi i dati di ascolto e le cifre degli abbonamenti, e poi leggi sui social i commenti degli appassionati di calcio. E ti accorgi che c'è voglia di calcio in chiaro.



I dati sono inequivocabili: Juventus-Milan di Coppa Italia, trasmessa dalla Rai il 25 gennaio, è stata vista da sette milioni e mezzo di telespettatori; Siviglia-Juventus di Champions League, trasmessa da Canale 5 il 22 novembre, ha tenuto incollati ai teleschermi sei milioni e duecentomila persone.



Il confronto con i dati delle pay per views è impietoso: Juventus-Siviglia del 14 settembre, trasmessa solo da Premium, ha raccolto 1.156.000 telespettatori. Altro esempio: Milan-Juventus di Serie A del 22 ottobre ha fatto registrare 2.086.847 spettatori su Sky e 1.289.386 su Premium, per un totale di 3.376.233. Quanti ne avrebbe fatti in chiaro, visto che le stesse due squadre in Coppa Italia hanno superato i sette milioni? Non è difficile ipotizzare una cifra intorno ai 10 milioni. E lo stesso dicasi per Juventus-Inter.



E' vero che l'abbonamento alle pay per view consente alle emittenti di avere un pacchetto stagionale fisso di telespettatori, e quindi una raccolta pubblicitaria garantita, ma siamo così sicuri che la trasmissione in chiaro delle partite più importanti (o di una partita a settimana di Serie A, il posticipo della domenica ad esempio) renderebbe di meno? I dati delle vendite di abbonamenti di Premium negli ultimi due anni, nettamente al di sotto delle attese, possono insegnare qualcosa?



Ma il nostro non è solo un discorso economico, ovviamente. Quanti piccoli appassionati di calcio non possono ammirare in TV Dybala e Icardi perché i genitori non hanno fatto l'abbonamento alla pay tv, o perché non hanno ancora l'età per andare a vedere la partita al pub? E per quanti anziani possiamo fare lo stesso discorso? In Argentina, e in parte in Spagna, il concetto di 'Futbol para todos' ha avuto e ha anche una precisa connotazione politica e sociale, al di là dell'aspetto economico. Ma anche ragionando solo in termini di vil denaro, non sarebbe interesse stesso delle tv, anche di quelle a pagamento, cercare di ampliare il più possibile il proprio parco clienti?



Un Real Madrid-Napoli in chiaro, insomma, non farebbe bene a tutti? Ai telespettatori, alla raccolta pubblicitaria, alle tv, al calcio stesso?