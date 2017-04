Quella dell'Eibar rischia di diventare una favola fatta e finita, a partire da un prologo difficile e quasi privo di speranza fino ad arrivare ad un epilogo che potrebbe portare il piccolo club fondato nel 1940 in una cittadina di 27mila abitanti nell'entroterra basco ad entrare nell'Europa che conta, con la qualificazione in Europa League dopo un ripescaggio, quello della scorsa stagione, che l'ha salvato dalla caduta in Segunda Division.



MEGLIO DI ATHLETIC E REAL SOCIEDAD: LA REGINA DEI PAESI BASCHI - Eibar è un centro che è sempre stato noto per la produzione di armi più che per il pallone, ma ora le cose stanno cambiando: dopo lo scioglimento dell'Eta, che giusto pochi giorni fa ha deciso di consegnare al governo i propri arsenali, tutto sembra possibile. Anche che l'Eibar, reduce da cinque risultati utili di fila, al sesto posto della classifica a quota 50 punti, possa realmente qualificarsi per una competizione europea. Eibar è situata tra Bilbao e San Sebastian, tanto che le due squadre più tifate dalla popolazione della cittadina sono proprio Athletic e Real Sociedad: ma adesso gli Armeros, come sono soprannominati, sono davanti ad entrambe le compagini, rispettivamente settima e ottava e sono diventati la miglior squadra basca di Spagna. Il club della provincia di Guipuzoca ha una media sensazionale, con 52 reti realizate e la media punti di 1,6 a partita.



MENDILIBAR E I SUOI UOMINI: DA RAMIS A PEDRO LEON - Il tecnico Josè Luis Mendilibar, ex Athletic, Baskonia e Valladolid, punta su un collaudato 4-2-3-1, con una base forte spagnola, tanto che i migliori cinque giocatori della rosa per rendimento sono proprio iberici: Ivan Ramis è il perno della difesa, a 32 anni è uno degli uomini di maggior esperienza della rosa e vanta esperienze nel Maiorca e in Premier, nel Wigan, con il quale ha vinto l'FA Cup. Spicca sulla destra il terzino Ander Capa, classe '92 cresciuto nel vivaio degli Armeros. A centrocampo, impossibile non citare Pedro León, che i più studiosi ricorderanno militante nel Real Madrid e in gol in Champions contro il Milan, nella stagione 2010/2011: è lui il cervello delle manovre offensive e l'uomo di maggior talento, tanto che ha già realizzato la bellezza di 10 reti, con quello di ieri con il quale l'Eibar ha espugnato Vigo. Il bomber in attacco è Sergi Enrich, offuscato la scorsa stagione da Borja Bastón, poi passato allo Swansea: 10 reti anche per lui, classe '90 e fino a questa stagione più famoso per il video hard nel quale fa sesso con una donna assieme al compagno Luna, e Verona e Spezia, che per quanto fatto in campo. La difesa conta anche su Arbilla e sull francese Florian Lejeune, oltre che proprio su Luna: il primo classe '87, il secondo e il terzo classe '91. A centrocampo c'è anche un'altra ex conoscenza del campionato italiano: Gonzalo Escalante, centrocampista argentino ex Boca e Catania nel 2014/2015, classe '93 dallo spiccato ordine e senso di posizione.



SOLO 10 MILIONI DI EURO PER L'ULTIMO MERCATO - Il terzino sinistro David Junca e l'attaccante Nano sono i due calciatori più giovani della rosa, con rispettivamente 23 e 22 anni: Nano è stato il calciatore più costoso acquistato nell’ultima sessione di mercato, con un valore di 3,2 milioni di euro. L'Eibar ha speso nell'ultimo mercato estivo solamente 10 milioni di euro, ben 110 meno del Barcellona; 17esima rosa per valore assoluto nella Liga, cifra inferiore solo a quella di due delle tre neopromosse Osasuna e Leganés e dello Sporting Gijón, conta solamente su cinque stranieri: oltre a Escalante e Lejeune, l'ala sinistra giapponese Takashi Inui, l'altra ala sinistra capoverdiana naturalizzata portoghese Bebé e il difensore Mauro dos Santos. Chissà che qualcuno di questi calciatori possa fare il grande salto nella prossima stagione: per ora gli Armeros continuano a sognare.



