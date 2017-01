Federico Fazio ha parlato a Roma Tv della partita persa dai giallorossi contro la Sampdoria: ''Siamo stati sfortunati con l'arbitro, ma può succedere. Non cambia niente per noi, dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, mancano tante partite, dobbiamo continuare, ci sono ancora tanti punti in gioco. Bisogna pensare solo alla Roma. Sofferenza in difesa? Può succedere, abbiamo lasciato la palla. Ora abbiamo una partita importante mercoledì, dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro. Non può succedere sempre come contro il Cagliari, non è facile, tutte le partite sono difficili, è importante che ora manchino tanti punti, il nostro pensiero è lo stesso. Non perdevamo da due mesi, sappiamo che non possiamo vincerle tutte. Il 2-2 di Schick? Non l'ho ancora rivisto, lo vediamo sempre dopo la partita, sia che vinciamo sia che perdiamo. Gli ultimi mesi sono stati importanti''.