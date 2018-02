FCSB - Lazio 1-0



Strakosha 5,5: Pochi minuti e Tanase gli regala una ginocchiata in testa, poi un laser in faccia. Sul gol non ha grandi colpe, smanaccia bene su Budescu, per il resto può solo arrabbiarsi per le giocate sbagliate dei suoi.



Bastos 5,5: Qualche sbavatura di troppo, un paio di grosse azioni da gol regalate agli uomini di casa. Deve stare più attento, non può permettersi certe letture errate.



Luiz Felipe 6,5: Il duello di Gnohere è fisico, duro. Le sue letture sono precise, lucido, attento, veramente uno dei migliori per la Lazio. Anche perché gli altri non arrivano al 6.



Caceres 5: Soffre molto Man, spesso si fa sorprendere in velocità, è impreciso in fase di impostazione. Sciupa la palla-gol più clamorosa, non riuscendo a trasformare in rete una meravigliosa giocata di Felipe Anderson.



Basta 5,5: Capitano della Lazio, sbaglia la marcatura su Man dopo 15', nella ripresa ha la palla-gol che potrebbe regalare alla Lazio il pareggio, ma gli rimane il pallone addosso. Prova a lottare, almeno.



Murgia 4,5: Inizia piuttosto incerto, non riesce a mettere su grandi giocate. Il classe '96 è in difficoltà di fronte alla grinta dei centrocampisti del FCSB. Sbaglia letture, non riesce a tirare fuori qualità. Difficile capire perché Inzaghi insista a tenerlo in campo.



Leiva 5,5: A centrocampo si fa sentire, si vede la sua esperienza, uno di quelli che sbaglia meno (non era difficile) ma è comunque poco lucido. Nella ripresa si fa trascinare in un vortice di imprecisione.



Milinkovic 5: Un paio di filtranti non male nel primo tempo, facilitato dalla difesa dell'FCSB. Colpisce la parte alta della traversa, ma sbaglia una serie di appoggi per lui facili, e un gol che pesa tantissimo sull'economia del match. Quando cresce la Lazio, lui non riesce a seguirla, a prenderla per mano. E non è da Milinkovic.



Lukaku 5: Il suo cliente è scomodo, tecnico, veloce. Sul primo gol dell'FCSB tiene in gioco Gnohere, non offre le solite sgroppate decisive.

(Dal 75' Lulic 5,5 Entra in un momento difficile, per dare alla squadra un po' di sostanza ed esperienza. Non ci riesce.



Nani 5: Che orrore sul primo gol FCSB! Tocco molle che costa caro, carissimo, prova a rimediare con un tiro al volo ma Vlad gli toglie la possibilità di perdono immediato. Esce polemico, ma non ha giocato bene, doveva fare molto di più. Ci si aspetta molto di più.

(Dal 56' F. Anderson 6: Una settimana da incubo, si allena a parte, salta il big match contro il Napoli, si perde il passaporto dopo il perdono di Inzaghi. Entra e si trova a tu per tu contro Vlad, ma fallisce un gol che sarebbe stato pesantissimo. Uno dei più positivi, almeno ci prova).



Caicedo 5: Sciupa una palla-gol pazzesca nel primo tempo, è molto impreciso sottoporta, lotta ma non riesce a centrare il bersaglio grosso. Troppo poco per le occasioni che ha avuto.

(Dal 56' Immobile 5: Entra per dare una scossa ad una partita che si è messa piuttosto male. Troppo nervoso, litiga con tutti, pure con Dica. E non combina niente.





All. Inzaghi 5,5: Il solito turnover europeo regala alla Lazio una gara di sofferenza: i suoi giocatori sono imprecisi, sbagliano troppo, si lasciano trascinare in una gara che piano piano cresce per livello di difficoltà.





Steaua Bucarest



Vlad 6: Chiude la serranda su Caicedo in un paio di occasioni, per il resto amministra il match, beccandosi un giallo per perdita di tempo.



Benzar 6: Quasi mai in difficoltà contro Lukaku, riesce a tenere la linea e a proporsi con buona continuità.



Gaman 6,5: Attento, piuttosto preciso, tiene alta la difesa e non va quasi mai in difficoltà. Preciso, ottima la sua partita.



Planic 6,5: Contro Caicedo è duello tutto fisico, si fa sorprendere un paio di volte senza grossi danni.



Morais 6,5: Molto alto, preme, si fa vedere, sempre molto positivo. Quando c'è da ripiegare, è sempre molto attento.



Pintilii 5,5: Prende un giallo evitabile, che gli farà saldare il ritorno, per il resto si innervosisce troppo, e viene cambiato.

(Dal 46' Teixeira 6: Molto attento, entra lucido in un match particolarmente teso, col risultato in bilico. Aiuta a tenere su la squadra)



Nedelcu 6: Fa densità, copre bene il campo, a centrocampo la parola d'ordine è aggressività. E lui lo interpreta.



Man 7: Sfiora la rete dopo un quarto d'ora, molto vivace e tecnico. Una serie di giocate interessanti, si propone, si fa vedere. Un nome da segnare sul taccuino.



Budescu 7: Si scambia spesso con Tanase, andando ad occupare la fascia sinistra. Il suo tocco sul gol di Gnohere è fine, attento, si esalta talmente tanto che, saltando tutta la difesa, sciupa il gol del KO.



F.Tanase 5,5: Capitano dell'ex Steaua, prova a cambiare posizione, si muove molto ma è uno dei più imprecisi sulla trequarti, tanto che Dica lo cambia.



(Dal 58' Coman 6: Entra per sfruttare la velocità in contropiede, viene spesso stoppato dai difensori della Lazio.

Gnohere 7: Letale, alla prima occasione non perdona. Trafigge Strakosha e si esibisce in una "Dybala Mask" ambiziosa. Il "Bisonte" si fa sempre sentire, a dispetto di un fisico sicuramente particolare.

(Dall'82' Tanase s.v.)





All. Dica 6,5: La sua squadra parte aggressiva, con la difesa alta, senza alcun timore. Sempre in piedi, ha voglia di vincere, e si porta a casa una vittoria in cui ha dimostrato di credere.