Nemici amici. Sono questo Federico Chiesa e Federico Bernardeschi, mercoledì l'uno davanti all'altro in Juventus-Fiorentina. "Fede contro Fede": uno sta fecendo il fenomeno, dopo un gol "alla (Enrico) Chiesa", l’altro è costretto ad applaudire le magie di Paulo Dybala. Un bello scherzo del destino per Bernardeschi, che in estate ha deciso di voltare le spalle a quella che definiva "casa sua"per approdare alla Juventus, dove finora ha giocato la miseria di diciannove minuti in campionato. Tutto il contrario di Chiesa, titolarissimo con Stefano Pioli e fresco di eurogol "come faceva papà". L’addio di Berna ha incoronato l’altro Fede come simbolo viola. Compagni per una vita nel settore giovanile e poi in prima squadra ed anche in nazionale Under 21, ora per entrambi sarà strano sfidarsi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.